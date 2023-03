Wien Museum Neu: Erste Einblicke ins neue Ausstellungshaus

Wechselausstellungen in Planung

Darüber befindet sich andererseits das fast tageslichtlose Schwebegeschoß als letzte Etage. 1.200 Quadratmeter Fläche stehen hier für Wechselausstellungen, die sich früher aus Platznot in diversen Räumen des Hauses untergebracht waren, zur Verfügung. "Hier sieht man auch die Maschine, die das Ding zum Halten bringt", wies Winkler etwa auf die diagonal in den Raum ragenden Stahlbänder und das unter der Decke verlaufende Tragekonstruktion in Prismaform, die es möglich machen, dass die Terrasse wie auch der Haerdtl-Bau selbst ohne Stützsäulen auskommen. Die geschwungene Prismaform prägt wiederum von unten, also von der Halle gesehen, den Raumeindruck wesentlich, weshalb auf die optische Qualität des Sichtbetons besonders Wert gelegt wurde, wie das Architektenduo erklärte.

Die erste Wechselausstellung wird nicht schon am heurigen Nikolotag, sondern erst im Februar 2024 eröffnen und dem Barockbaumeister Fischer von Erlach gewidmet sein, hieß es heute. Dabei handelt es sich um eine Kooperation mit dem Salzburg Museum, das seinen Part bereits ab kommender Woche in der Neuen Residenz präsentiert. Danach soll es in Zusammenarbeit mit der Alten Nationalgalerie Berlin eine Schau über die Secessionen München, Berlin und Wien - freilich mit Schwerpunkt auf die Donaumetropole - geben.

Was Zeit und Kosten anbelangt, sei man nach wie vor im Plan, versicherten die Architekten. Und das trotz einer "Bauphase, die schlimmer nicht hätte sein können", erinnerte Certov an die Pandemie und den Ukraine-Krieg.