Wien Museum soll "frei zugängliches Wohnzimmer für alle" werden

Erste Sonderausstellung für 2024 angedacht

An das Konzept der Hamburger Elbphilharmonie erinnert dagegen das Fugengeschoß, in dem noch die Glaswände fehlen, die den Innenraum von der Terrasse trennen, auf der es auch Tische zur Konsumation von Snacks und Getränken geben soll. In Hamburg wurde die allgemein zugängliche Plaza des spektakulären, auf einen alten Speicher aufgesetzten Baus vom Publikum gestürmt. Im Wiener "Fugengeschoß" sind auch die Ateliers der Museumspädagogik und Veranstaltungsräume vorgesehen. Das aufgesetzte "Schwebegeschoß", dessen Betonwände durch von der Schalung verursachte dreieckige Rillen mit einem reizvollen Spiel der Schatten versehen werden soll, funktioniert dagegen als White Cube ohne natürliches Licht und wird 1.200 Quadratmeter Ausstellungsfläche bieten, die in bis zu fünf Teilflächen unterteilt werden kann. Die erste Sonderausstellung wird erst 2024 eröffnet. Beinahe verriet Bunzl heute das Thema, entschied sich aber doch dagegen: "Was es wird, sage ich noch nicht. Aber es wird toll!"