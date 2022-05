Wien Museum flaniert durch die Geschichte der Straßenfotografie

Präsentiert wird in der Dependance MUSA das gesamte Spektrum des Genres Straßenfotografie. Es umfasst etwa künstlerische Werke namhafter Fotografinnen und Fotografen wie Franz Hubmann oder Erich Lessing, Auftragsarbeiten, aber auch Zufallsschnappschüsse, wie das Kuratorenteam Frauke Kreutler und Anton Holzer in einer gemeinsame Pressekonferenz mit Wien-Museums-Chef Matti Bunzl erläuterten. Beim Sichten der Sammlung des Wien Museums wurde hingegen nichts dem Zufall überlassen. Rund 75.000 Fotos habe man dabei in der Hand gehalten, berichtete Kreutler.

Letztendlich wurde ein vergleichsweise winziger Teil ausgewählt: 180 Fotografien werden in der Ausstellung gezeigt. Im Katalog fanden immerhin 240 Bilder Platz. Unterteilt ist die Schau in einzelne inhaltliche Kapitel, die sich etwa der Fortbewegung, flanierenden Passanten, dem Straßenhandel bzw. Märkten, alten Werbeschriften, den Kriegsfolgen und der Armut oder auch Vergnügungsorten widmen. In den Abteilungen sind jeweils Werke aus unterschiedlichen Epochen versammelt sind. Die ältesten davon stammen aus den 1860er-Jahren. Der chronologische Bogen spannt sich aber bis in die jüngere Vergangenheit.

Einige Sujets wurden über die Jahrzehnte immer wieder abgelichtet. Anton Holzer nennt sie "emotionale Kernzonen der Wiener Befindlichkeit". Beliebt waren dabei etwa der Prater, der Naschmarkt, Gastgärten oder das Kaffeehaus. Man habe sich auf diese Orte oft auch dann konzentriert, wenn es bedrohlich wurde, erläuterte er. Und bedrohlich wurde es oft genug: Die Armut der Zwischenkriegszeit wurde etwa von Edith Suschitzky, Hans Popper und Mario Wiberal dokumentiert, die Welt der Kriegsheimkehrer in einer Fotoserie von Ernst Haas.