Jedes Grätzl hat seine Geschichte

Die Gefahr, dass historische Überlieferungen der einzelnen Grätzl in Vergessenheit geraten, erkannten interessierte und engagierte Bürger:innen zum Glück recht früh. Tatsächlich schon 1923, als das erste Bezirksmuseum Wiens (und damit das älteste seiner Art weltweit!) in Meidling gegründet wurde. Am 15. Juni 2023 feiert das damalige “Wiener Heimatmuseum” dementsprechend sein 100-jähriges Bestehen mit einem Festakt sowie einer Sonderausstellung.

Doch die Meidlinger:innen blieben nicht lange alleine mit ihrer Idee: In den 1930er-Jahren folgten Hernals, Simmering, Favoriten und Währing dem Vorbild. Nicht alle Stadtteile schafften es hingegen, vor dem Zweiten Weltkrieg ein Bezirksmuseum zu eröffnen. Und manche der bestehenden Häuser mussten ihren Standort mehrmals wechseln.

23 Bezirke, 23 Museen

Schlussendlich gibt es heute 23 Bezirksmuseen, die zwar in einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) organisiert sind, jedoch ihr eigenständiges Programm fahren – bei freiem Eintritt für die Besucher:innen. Bezirkshistorische Thematiken werden dabei nicht nur in Form von Ausstellungen abgehandelt, sondern auch mit Konzerten, Nachbarschaftstreffen und Themenführungen zur Sprache gebracht.

Manche Standorte glänzen mit abwechslungsreichem Angebot abseits musealer Aufbereitung. Andere wiederum setzen besonders auf ihre Dauer- und Sonderausstellungen. Deshalb lohnt es sich umso mehr, das eigene Grätzl hin und wieder zu verlassen und anderswo vorbeizuschauen.

