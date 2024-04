Einzigartige Erlebnisse im Untergrund

Dieser ist laut eigener Beschreibung eine "Interessengemeinschaft zur Erforschung und Dokumentation unterirdischer Bauten". Im April ging die erste öffentliche Tour ("Tour U") an den Start: "In einem originalen Luftschutzkeller aus dem Zweiten Weltkrieg lassen wir über 2000 Jahre Stadtgeschichte Revue passieren", so Arnold im Gespräch mit events.at. "Unser Ziel ist es, behutsam mit dem Thema des Zweiten Weltkriegs umzugehen und den Keller als Mahnmal zu betrachten. Wir möchten den Leuten bewusst machen, dass dies ein Teil unserer Geschichte ist, an den erinnert werden muss".

Nicht zu verwechseln ist das Konzept mit der "3. Mann Tour", die schon seit vielen Jahren in Wien angeboten wird und auch in den Untergrund, sprich in den Kanal, führt. Wie schon der Name verrät, nimmt diese Führung Bezug auf den Filmklassiker "Der Dritte Mann" und dessen Drehorte in der Stadt. Historische Gegebenheiten des damaligen Wiens und Filmfakten sind die Formel der "3. Mann Tour".

"Unter Wien" geht jedoch andere Wege, buchstäblich. Etwas zu erschaffen, das es so noch nicht gab, ist ein erklärtes Ziel des Vereins. Dementsprechend borgte sich Obmann Arnold unter anderem die Expertise der Berliner Kolleg:innen, welche seit 25 Jahren die "Berliner Unterwelten" betreiben – jedoch nur, wenn es um die Vereinsstruktur selbst geht: "Es geht nicht nur darum, in einen Keller zu gehen und dort ein bisschen was zu erzählen, sondern um einzigartige Erlebnisse".