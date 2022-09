curated by: Wiener Galerienfestival blickt 2022 nach Osten

Neue Galerien nehmen teil

"Wien wächst weiter als Galeriestadt", warf Burger ein. Neu zu den curated-by-Teilnehmern gestoßen sind heuer die Galerien Elisabeth & Klaus Thoman und Wonnerth Dejaco. Neben den Ausstellungen stehen bei curated by auch zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm, viele von ihnen bereits am Eröffnungswochenende. In der Gabriele Senn Galerie legt etwa die Ukrainerin Natalia Martynenko heute ab 16 Uhr auf. Wenn hier nicht gerade ein DJ-Set stattfindet, konzentriert sich die Ausstellung des Wieners Maximilian Geymüller auf Grenzen - etwa die zwischen Ost und West - und ihre Auflösung. Der oft mit Symbolik beladene Sonnenaufgang wiederholt sich hier in Jean-Frédéric Schnyders Serie von Ansichten des Zugersees immer wieder. Anastasia Sosunovas Video "Demikhov-Dog" ist nach dem sowjetischen Wissenschafter Wladimir Demichow benannt, der zweiköpfige Hunde schuf. Das Filmmaterial wurde in der baltischen Region gesammelt und ist Ausdruck eines hybriden kulturellen Selbstverständnisses, wie es die Galerie beschreibt.

Am Samstag wartet die Galerie Kandlhofer ab 14.30 Uhr mit einem "Artist Talk" mit Catalina Ouyang und Nathaniel Oliver auf. Der US-amerikanische Kurator KJ Freeman beschäftigte sich in der dort stattfindenden Ausstellung mit der Ost-West-Dichotomie als einem Paradigma, das Imperialismus und Nationalismus begünstigt. Elemente von Sadomasochismus, die diese Systeme stützen würden, finden sich etwa in den Skulpturen von Ouyang und Calli Roche, die mit Leder, Stoff und Wachs arbeiten. Neben einer Ausstellung der slowenischen Kuratorin Hana Ostan Ožbolt, die vom Leben des tschechischen Künstlers Josef Čapek inspiriert ist, spricht man bei Georg Kargl Fine Arts am Samstag um 18 Uhr bei einem "Round table" darüber, wie man abseits von Polemik und Klischees über das Thema "Kelet: Der Osten, der Westen und alles dazwischen" ("The East, the West and All That In-between") nachdenken kann.