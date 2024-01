Priscilla Presley, Schauspielerin und Ex-Frau von Rock'n'Roll-Legende Elvis, begleitet Richard Lugner heuer auf den Wiener Opernball. Der Baumeister präsentierte seinen Gast am Mittwoch in seinem Einkaufszentrum im Rahmen einer Pressekonferenz. Dabei wurde auch eine Video-Grußbotschaft Presleys eingespielt. "Ich kann es nicht erwarten nach Wien zum Opernball zu kommen." Sie sei erst einmal in der Bundeshauptstadt gewesen und habe "jeden Moment geliebt".