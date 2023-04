Vielfalt in Wien fördern

Ballorganisatorin Ortrun Gauper will mit der Veranstaltung ein sichtbares Zeichen für mehr gesellschaftliche Toleranz setzen: “Der Queer Ball bietet eine barrierefreie Plattform für alle Menschen und zeigt, wie wertvoll und inspirierend menschliche Vielfalt und individuelle Einzigartigkeit für unsere Gesellschaft sind”, heißt es in der Aussendung. So seien alle willkommen, gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen, denn “queere Persönlichkeiten brauchen kein Ghetto, sondern wollen mit allen gemeinsam für Respekt, Toleranz und Akzeptanz feiern.”

Hinter der Initiative steckt außerdem der Verein Queer Dance im Gemeindebau, der sich zum Ziel gesetzt hat, gesellschaftliche Barrieren durch gemeinsame Freizeitaktivitäten abzubauen.

Sommerball mit vielen Extras

Entsprechend der Wiener Tradition steht der Queer Ball unter einem Motto – es lautet “Ein Sommernachtstraum” – und wird mit einer klassischen Polonaise des Frauentanzclub Resis.danse eröffnet. Die musikalische Untermalung des Abends übernimmt das Wiener Royal Orchester.

Eine Akrobatik-Rock’n’Roll-Mitternachtseinlage, eine Drag-Performance und eine Kunstversteigerung sorgen für zusätzliches Entertainment. Tickets sind jetzt schon erhältlich und gibt es ab 45 Euro.