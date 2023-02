Ob der Begriff “Drag” sich nun von “dressed as a girl” (als Frau gekleidet) oder von der Schleppe eines Kleides (to drag - schleppen) ableitet, ist im Wesentlichen einerlei. Viel wichtiger sollte sein, doing drag als eigene Kunstform des Entertainment zu betrachten. Dragqueens (und - kings!) sind also Performance-KünstlerInnen, die bewusst mit stereotypen Geschlechterrollen spielen.

Die teils übertriebene Darstellung von weiblichen und männlichen Eigenschaften ist dabei oft satirisch gemeint. Gleichzeitig ist Drag eine offene Liebeserklärung an Mode, Glamour & Glitz. Und obwohl bei weitem nicht jede Performance einen politischen Inhalt hat, versucht die Kunstform per se, die Sichtbarkeit der queeren Community zu fördern.