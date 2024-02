Opernball 2024: So lief die Generalprobe ab

"Zeichen für den Frieden"

Zur Unterstützung nahm die Spanierin ihre beste Freundin und ihre Mutter mit nach Wien. Eine große Party wird es aber nach dem Auftritt nicht geben, steht Saenz doch am gleich nächsten Tag in der 20. Ausgabe der Zauberflöte für Kinder als Königin der Nacht erneut auf der Bühne - samt kritischem Publikum.

Für den Auftritt des Wiener Staatsballetts wurde ebenfalls ein großer Namen gewonnen: Unter Choreograf Alexei Ratmansky tanzen die Solistinnen- und Solistenpaaren den Walzer La Séparation des ukrainischen Komponisten Mykola Lysenko. Ratmansky will damit "ein Zeichen für den Frieden auf der Welt senden". "Was ich am Ballett liebe, ist, dass man es nicht in Worte fassen muss. Es vermittelt dem Publikum eine andere, nonverbale Botschaft. Außerdem bietet es den Tänzerinnen und Tänzern die einzigartige Erfahrung, mit so vielen Menschen zu kommunizieren, ohne ein Wort zu sagen", sagte der Choreograf im Vorfeld.