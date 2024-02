Lugner bringt Priscilla Presley

Die Promi-Logen sind bisher ebenfalls überschaubar: Baumeister Richard Lugner bringt Priscilla Presley als seinen Stargast, die Ex-Frau von Elvis Presley, in die Oper. Ihre ersten Auftritte wird Presley bereits am Mittwoch bei einer Pressekonferenz und einer Autogrammstunde in der Lugner City absolvieren. Gröbere Probleme gab es im Vorfeld nicht. "Sie dürfte recht zuverlässig sein", meinte der Baumeister. Zudem bereite sich Lugner bereits auf einen Tanz mit Presley vor. Nach dem Mittellogen-Interview mit dem ORF habe Presley ihm angekündigt, aufs Parkett gehen zu wollen. Daher habe er seine Tanzkünste nun unter anderem mit einer Privatstunde bei einer Tanzlehrerin aufgefrischt.

Auch Heino wird den Ball besuchen - und zwar zum ersten Mal in seinem Leben. Es ist der erste öffentlichen Auftritt des deutschen Musikers nach dem Tod seiner Frau Hannelore. "Ich möchte den großen Volkssänger wieder einmal lachen sehen. Die Zeit momentan ist bestimmt nicht leicht für Heino, da tut ein bisschen Abwechslung sehr gut", sagte sein Gastgeber, der deutsche Unternehmer Markus Deussl. Ebenfalls aus Deutschland kommt der schrille Designer Harald Glööckler - mittlerweile ein Stammgast.