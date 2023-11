Opernredoute lädt zum opulenten Feiern

Für Lenz lässt sich unter dem Motto Festlichkeit, Opulenz, Sinnenfreude, Verspieltheit - Tanz, Rhythmus zusammenfassen, und dies in der neobarocken Oper Graz. Bei der 24. Opernredoute werden die Grazer Philharmoniker erstmals von ihrem neuen Chefdirigenten Vassilis Christopoulos dirigiert.

Zu hören sein werden als Ouvertüre "Fairy Queen" von Henry Purcell, "Arrival of the Queen of Sheeba" von Georg Friedrich Händel und Jacques Offenbachs "Les Contes d'Hoffmann". Zum Auftakttanz wird "Hornpipe" aus Händels "Wassermusik" ertönen. Was zum Auftritt des Balletts der Oper Graz und des Ballettnachwuchs erklingt und was getanzt wird - es soll noch ein Geheimnis bleiben.

Durch den Abend führt Zeremonienmeister und Schauspieler Martin Leutgeb. Die Eröffnungspolonaise folgt einer Choreographie von Patricia Stider-Zebedin und Wolfgang Nicoletti, in einem Stilmix aus dem Walzer "Freut Euch des Lebens" (Johann Strauss Sohn), "La Paloma" und dem Boogie von "In the mood". Dann wird es für das Publikum ernst, mit Johann Strauss' "Rosen aus dem Süden", dem "Lagunen-Walzer" sowie der Polka "So ängstlich sind wir nicht".