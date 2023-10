Das Lokal befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs – sollte man mit dem Zug in Graz anreisen, kann man the Italian also kaum umgehen. Das Frühstücksangebot ist reichhaltig: Avocado Toast, Lachs Bagel oder doch eine Sunshine-Bowl mit Joghurt, verschiedenen Früchten, Honig und Chiasamen? Außerdem kann man zwischen verschiedenen Kombis wie dem Pronto Crossiant mit Marmelade oder dem "Perfetto" mit Gebäck, Prosciutto, Salami, Käse, getrockneten Tomaten und Kapern wählen.

Europaplatz 12, 8020 Graz