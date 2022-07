Gut gerahmt – So veredeln Event-Schnappschüsse die vier Wände

Gut gerahmt: So wird das Bild perfekt in Szene gesetzt

Sobald die Motivauswahl getroffen ist, wird es gekonnt inszeniert. Bilderrahmen sind eine tolle Möglichkeit, um die Fotodrucke optisch aufzuwerten. Es gibt die Rahmen in verschiedenen Größen und Materialien, sodass sie nicht passgenau zum Fotomotiv und der Raumgestaltung wählen lassen.

Ein weißer Rahmen gepaart mit einem weißen Passepartout ideal, um ausdrucksstarke Bilder noch mehr in den Fokus zu setzen. Der Rahmen vermittelt Ruhe, während das Bild optimal wirken kann. Spektakuläre großflächige Aufnahmen (beispielsweise von eindrucksvoller illuminierten Fassaden in Wien) sind optimal für einen Rahmen ohne Passepartout. Auf diese Weise kann die gesamte Bildgewalt wirken.

Wie soll der Rahmen integriert werden?

Bei der Auswahl des optimalen Rahmens ist nicht nur das Fotomotiv entscheidend. Damit das Fotokunstwerk optimal in die Raumgestaltung passt, sind auch andere mögliche Wandgestaltungselemente ausschlaggebend. Gibt es schon Bilder und wenn ja, welche Rahmenfarbe haben sie? Wer es besonders harmonisch möchte, passt den neuen Rahmen optisch an die bisher vorhandenen Materialien an. Darf das Fotomotiv tatsächlich im wahrsten Sinne auch optisch aus dem Rahmen fallen, ist ein Rahmen anderen Materialien ein echter Hingucker.

Wo soll das Bild seinen Platz finden?

Experten gehen davon aus, dass Bilder wahre Kraftquellen für die Seele sein können. Das richtige Motiv und die passende Rahmenfarbe können dabei helfen, positive Assoziationen hervorzurufen. Wer beispielsweise nach einem gestressten Tag nach Hause kommt und auf sein eingerahmtes Foto mit imposantem Naturmotiv (beispielsweise der Blick auf die Weite des Meeres oder in das Grün des Waldes) schaut, fühlt häufig eine Erleichterung und neigt zur Entspannung.

Deshalb können die richtigen Bildmotive in den einzelnen Räumen einen Einfluss auf unsere Gefühlswelt haben. Damit die Rahmen und Fotomotive lange schön aussehen, sollte die Standortwahl bei den Materialien eine Rolle spielen. Befindet sich das Bild beispielsweise in einem großen, sonnendurchfluteten Raum, kann ein Holzrahmen unbehandelt schnell altern. Deutlich widerstandsfähiger sind jedoch Kunststoffrahmen. Wer Bilder in feuchte Räume (u. A. Badezimmer) aufhängen möchte, sollte auf Holz verzichten.