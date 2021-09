Freitag:

Avec

Die heimische Singer-Songwriterin mit der berührenden Stimme singt ab 19.30 Uhr auf der Festbühne.

Kruder & Dorfmeister

Gleich im Anschluss um 20.50 Uhr gibt sich das kultige DJ- und Produzenten-Duo an den Turntables live die Ehre. Sollte man sich nicht entgehen lassen!

Viktor Gernot

Heiter wird es auf der Kulturbühne, mit Stars des heimischen Kabaretts. Viktor Gernot sorgt als Headliner ab 20.20 Uhr für Lachtränen.

Samstag:

Christoph Fritz

Er ist ein längst bekannter Name in der jungen Kabarett-Szene: Christoph Fritz zeigt Auszüge aus seinem aktuellen Programm „Das jüngste Gesicht“ ab 18.00 Uhr auf der Kulturbühne.

5K HD

Dort steht dann ab 19.45 Uhr die heimische Supergroup 5K HD mit Frontsängerin Mira Lu Kovacs auf der Bühne. Musikgenuss auf höchstem Niveau!

Hot Pants Road Club

Auf der GÖD/ARBÖ Radio Bühne wiederum wird es ab 19.00 Uhr schwungvoll mit dem Hot Pants Road Club. Funk- und Soul vom Feinsten!

Sonntag:

Amy Wald

Ein Wirbelwind, der die heimische Popwelt gerade ordentlich aufmischt – und auch die Spitze der Ö3 Austro Charts. Auf der GÖD/ARBÖ Radio Bühne kann man Amy Wald am Sonntag ab 16.00 Uhr live erleben.

Omar Sarsam

Zu diesem Arzt solltet ihr unbedingt gehen! Omar Sarsam wird zwar euer Zwerchfell strapazieren, dabei aber garantiert alle anderen Beschwerden heilen… Am Sonntag ab 17:55 Uhr auf der Kulturbühne.

Seiler & Speer

Last but not least: Um 20:24 Uhr sorgt das Austropop-Duo Seiler & Speer für ein lautstarkes Finale auf der DIF-Festbühne.