Viel Austropop am Samstag

Musikalisch ging das Donauinselfest mit Austropop-Sounds in seine zweite Runde, die Verantwortung für die am Freitag noch von Ö3 bespielte zentrale Bühne übernahm nämlich Radio Wien.

Um 19.30 Uhr startete hier das Konzert von Sängerin Stefanie Werger, ehe Umberto Tozzi für Italo-Flair sorgte (20.45 Uhr) und Liedermacher Peter Cornelius (22.15 Uhr) den Abend zum klingenden Abschluss brachte.

Amüsant wurde es wieder im Ö1-Kulturzelt mit den Kabarettisten Martin Puntigam (18.15 Uhr) und Christof Spörk (19.30 Uhr), um 21.30 ging es dann mit der heimischen Supergroup Familie Lässig auch hier musikalisch zu. Last but not least feierten die Nockis auf der Schlagerbühne ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum mit zahlreichen Fans.

Hier einige Eindrücke vom Bühnenprogramm am Samstag: