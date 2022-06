Sängerin Verena Wagner hatte auf der zentralen Bühne den Anfang gemacht, um ihr Mikrofon schließlich an Tina Naderer zu übergeben. Naderer zeigte sich auf der von Ö3 bespielten Bühne von einer ruhigen Seite, spornte ihr Publikum aber vor allem beim Song "Bleibst du bei mir" auch zum Mitsingen an. Früher sei sie immer vor der Donauinselfest-Bühne gestanden und hätte sich gedacht, "da will ich auch mal stehen", so die Musikerin.

Ein anderes Bild zeichnete Ray Dalton von sich, der ebenfalls mit Flammen den Anfang machte. Publikum zog der energiegeladene US-Amerikaner aber wohl weniger mit der zusätzlichen Wärme, als mit Hits wie "Can't Hold Us" oder "Rehab" von Amy Winehouse an. "Ich habe die beste Zeit meines Lebens", verkündete Dalton.