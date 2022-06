Wie wird das Wetter am DIF?

Line-Up gut, Programm gut, alles gut, oder? Nur das Wetter sollte jetzt bitte nicht reinpfuschen. Wie sieht die Prognose für die kommenden Tage für das Wiener Inselfest aus? Die ZAMG gibt einen Ausblick:

Freitag, 24. Juni 2022:

Am Vormittag bleibt es über der Insel noch sehr sonnig. Mittags und nachmittags tauchen aber Wolken auf. Abends steigt allmählich auch die Niederschlagsneigung langsam an. Spätestens in der Nacht muss mit Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. Am Nachmittag bläst teils sehr lebhafter Südostwind. Im Tagesverlauf klettert die Temperatur von 16 auf etwa 29 Grad.

Samstag, 25. Juni 2022:

In der Nacht auf Samstag bringt aber eine Störung kräftige Regenschauer, auch in der Früh und am Vormittag wird es laut ZAMG nass und weitere Schauer können durchziehen, sogar Gewitter sind in Wien möglich. Im Tagesverlauf werden dann zwar zeitweise sonnige Auflockerungen erwartet, später kann es aber noch einmal zu Regenschauern kommen, auch die Gewitterneigung steigt vorübergehend noch einmal leicht an. Der Wind bläst lebhaft aus West bis Nordwest. 17 Grad hat es in der Früh, bis zu 27 Grad am Nachmittag, dazu soll es sehr schwül werden.