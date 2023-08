events.at-Fazit: Bereits der Name des Lokals klingt sympathisch und einladend , als ob man bei einem Freund, in dem Fall Matthias Habringer, auf einen Drink vorbeischauen würde. Hier werden qualitativ hochwertige Cocktails in entspannter Atmosphäre serviert. Ein feiner Treffpunkt, wenn man in Ottakring den Abend starten möchte.

Mehr Restaurant- und Bar-Tipps in Wien gibt es hier.