Neben dem regulären Frühstücksangebot bietet The Bank Brasserie ab 28. November auch ein sonntägliches "Gabelfrühstück" von 12.00 bis 15.00 Uhr an. Vorspeisen und das Dessert warten am reichhaltigen Buffet der Showküche, die warmen Gabelbissen werden direkt an den Tisch serviert. Inkludiert sind auch alkoholfreie Getränke sowie Sekt, Wein oder Bier.

Adresse: Bognergasse 4, 1010 Wien

Telefon: 01 227401236