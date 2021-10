Frühstücken in Wien: 5 tolle Brunch-Lokale

Das Frühstück zählt bekanntlich zur wichtigsten Mahlzeit des Tages. In Wien spiegelt sich diese Bedeutung auch in der Anzahl der Lokale wieder, die ein Frühstück anbieten. Die Auswahl erstreckt sich von feinen Delikatessen, selbstgemachten Köstlichkeiten über vegane Buffets. Da fällt es einem oft schwer den Überblick zu bewahren. Wir präsentieren euch die besten Adressen Wiens zum Frühstücken.

Marokko in Wien: Im L'Orient gibt es marokkanische Küche in authentischer Atmosphäre. Das Lokal ist im marokkanischen Stil eingerichtet, so dass man völlig vergisst in Wien zu sein. An den Wochenenden stehen drei Brunchvariationen zur Auswahl, die vor Ort wählbar sind. Neben Brunch werden auch Kochworkshops angeboten. Falls du auf der Suche nach passenden Wohn-Accessoires oder Geschenken bist, wirst du vielleicht im L’Orient-Shop fündig.

Rotensterngasse 22, 1020 Wien