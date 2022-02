Krapfen sind in Österreich zur Faschingszeit in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie jedes Jahr hat der Gault & Millau auch heuer wieder die besten Krapfen der Bundeshauptstadt – in der klassischen Ausführung mit Marillenmarmelade – verkostet.

Insgesamt 19 Krapfen wurden von einer ExpertInnenjury in einer Blindverkostung getestet und bewertet. Den klaren Sieg holte sich die Bäckerei Ströck. Der zweite Platz geht an den K.u.K. Hofzuckerbäcker Demel und der dritte an die Konditorei Groissböck.