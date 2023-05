Die österreichische Bierlandschaft ist immer in Bewegung: Neue Brauereien, innovative Zubereitungsarten und der Fokus auf einen so hohen Qualitätsanspruch wie möglich. Wer wissen will, wo es die besten Biere gibt, muss sich die Informationen nicht selbst zusammensuchen: Der Bierpapst Conrad Seidl hat seinen neuen Guide für 2023 veröffentlicht und präsentiert darin unter anderen die Top-50-Lokale in Österreich.