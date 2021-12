Heidingers Gasthaus

Ein sehr schönes, typisches Wiener Vorstadt-Beisl im 15. Bezirk. Das Heidingers bietet schmackhafte, gutbürgerliche Küche zu moderaten Preisen an, das Ambiente ist gemütlich und unaufgeregt. Was will man mehr?

Selzergasse 38, 1150 Wien

01 9859911