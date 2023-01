Perfekt für einen Spaziergang in der Innenstadt (oder auch an den mittlerweile zahlreichen anderen Standorten) – ein Stopp bei Tea Plus. Die Auswahl vor Ort ist groß, am besten schon vorab online durch das breite Menü gustieren. Auch in Oberwart und Graz!

Wo? Krugerstraße 12, 1010 Wien / Stumpergasse 63, 1060 Wien / Millennium City 1200 Wien / Westfield SCS, 2334 Wr. Neudorf / EO Oberwart, 7400 Oberwart / Nerdys Graz, 8051 Graz