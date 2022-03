Buddhistische Lebensphilosophie & die Liebe zum Beruf

Die überaus herzliche Restaurantbetreiberin und Foodstylistin Elena Leichnitz hat vor drei Jahren ihre Vision eines authentischen Gastronomiebetriebes aufgenommen und verwirklicht. Seither kann man die bunten Schüsseln an zwei Standorten in Wien ergattern und mit gutem Gewissen genießen. Denn Elenas Konzept steht unter dem Einfluss der buddhistischen Lebensphilosophie, und das merkt man auch sofort beim Betreten des Lokals. Es geht ihr darum, den Körper von industriell verarbeiteten Lebensmitteln zu entlasten und mit notwendigen Nährstoffen zu versorgen, um so einen ausbalancierten, positiv gestimmten Geist anzustreben.

Dass der Grundgedanke aufgeht, führt die Besitzerin selbst vor: Mit Begeisterung und beneidenswerter Leichtigkeit steht sie hinter der Theke, mit dem ambitionierten Ziel, jeden einzelnen Gast glücklich zu stimmen. Eben auch jene berufstätigen Personen, die in ihren Mittagspausen nur wenig Zeit finden, gesunde Ernährungsroutinen in den Alltag zu integrieren. Elenas Wertehaltung kommt aber auch im familiären Verhältnis zu ihren MitarbeiterInnen und Gästen zum Ausdruck. Selbst ihre junge Tochter ist gelegentlich vor Ort und packt außerhalb der Schulzeiten mit an.