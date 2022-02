Last but not least: "Der Grieche" in der Barnabitengasse, der sich ganz dem "Hellenic Fine Dining" verschrieben hat. 2021 wurde das Lokal von Vasileios Salamanopoulos übernommen und neu eröffnet. Seitdem haben sowohl Ambiente als auch Speisekarte einen moderneren Schliff bekommen. Vorbeischauen loht sich!

Barnabitengasse 5, 1060 Wien

01 8906940