Italienischer Charme im 4. Bezirk

Abseits von den hier in Österreich allseits bekannten Klassikern wie Pizza, Paste und Co. hat die Kulinarik von Bella Italia nämlich noch so viel mehr zu bieten. Und genau da setzen die Bros an. Die kleine, aber feine Speisekarte sorgt mit typischen Spezialitäten ausreichend für das leibliche Wohl. Insbesondere die herzhaft gefüllten Panini (sowohl mit Fleisch als auch in vegetarischer Variante) machen ordentlich satt! Dazu stehen Bruschette mit Mozzarella, getrockneten Tomaten, Oliven Artischocken und viele weiteren Antipasti zur Auswahl – eben typisch italienisch.