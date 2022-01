Was ebenfalls eine große Rolle in allen Unternehmen von Hank Ge spielt: Die Optik. Die Pizzen sowie das Lokal selbst sind sehr instagrammable, sprich eignen sich hervorragend für einen Foodporn-Schnappschuss. Ein Besuch in der Pizzeria Wolke ist zwar nicht der günstigste Ausflug in ein italienisches Lokal in Wien, sie wird sich aber aufgrund ihrer Einzigartigkeit sicherlich trotzdem etablieren.