Hinter dem Projekt steckt niemand geringeres als die Barchefin des Barfly’s Club in Mariahilf: Melanie Castillo. Und deshalb ist es auch nicht schwer zu erraten, welche Specials es in dieser neuen Eisdiele geben wird – Eiscocktail-Kreationen!

Dabei trifft das italienische Gelato auf die Spezialitäten des beliebten Barfly’s Club. Jedoch würden besonders Gin, Rum und leichte Sommercocktails auf der Karte stehen, so Castillo in einem Interview. Beim Gelato wiederum will man auf regionale Zutaten setzen.