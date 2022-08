Dort gibt es nicht nur Frühstück, sondern auch Business Lunch und abends eine feine Cocktailauswahl. Die Einrichtung lockt mit einer Mischung aus 20er-Jahre-Art- Déco-Style und Vintage-Shabby-Chic.

Im Sommer ist jedoch die Dachterrasse die zentrale Anlaufstelle für alle, die über Wien blicken wollen. Dabei noch an Drinks wie "Der Kuss" (kräuterig-herb), "Der Schrei" (fruchtig-schokoladig) oder "Dark and Stormy" (erfrischend) zu nippen – ist das i-Tüpfelchen an einem heißen Tag in der Betonwüste. Empfehlenswert für all jene, die nach einem besonderen, aber trotzdem gemütlichen Afterwork-Spot suchen!