Das Loft im Nobelhotel SO/ Vienna in der Praterstraße ist ebenso im Dachgeschoss auffindbar. Zwar ohne Außenbereich, aber die verglaste Location gewährt einem dennoch einen weitreichenden Blick über die Wiener Innenstadt. Das Ambiente eignet sich auf jeden Fall für besondere Anlässe, bei denen man sich ein Gläschen Champagner gönnen darf. Am Wochenende finden (So Corona es zulässt!) gelegentlich größere Events mit prominenten Live-Acts und Resident DJ’s statt.

Adresse: Praterstraße 1, 1020 Wien