In einem kleinen Hotel in der Wiener Capistrangasse, Ecke "Windmühlgasse", findet man "Daniel's Bistronomie". In dem früheren Frühstücksbereich des "Time Out City" Hotels führen nun Chefkoch Daniel Hnolik und Service-Chef Sebastian Tiefenbacher das junge Bistro. Die beiden gelernten Hauben-Köche wollen qualitative österreichische Küche mit einer gemütlichen Atmosphäre bieten.

