Zugegeben, vielen kommt bei dem Begriff "Low Carb" zunächst das eher magere Bild einer Salatschüssel und kleiner Tofu-Würfeln in den Sinn. Die gesunde Küche, die in den letzten Jahren einen massiven Boom erlebt hat, kann aber weitaus mehr.

Low-Carb (von englischen Nomen carb, als Abkürzung für "carbohydrates", also Kohlenhydrate) bezeichnet eine Ernährungsweise, bei der der Anteil an Kohlenhydraten in der täglichen Nahrungsaufnahme bewusst reduziert wird. Bekannt wurden Low-Carb-Diäten unter den Schlagworten "Atkins", "Keto" & Co., wobei das Prinzip recht simpel ist: Nimmt der Körper nur wenig Kohlenhydrate auf, stellt sich der Stoffwechsel nach einiger Zeit um. Die Energie wird nicht mehr aus Kohlenhydraten gewonnen, sondern aus Fett beziehungsweise Fettreserven, was man als "Ketose" bezeichnet.