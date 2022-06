Heurigen-Tipp: "Der Hirt" am Nussberg

Ein weiterer typischer Wiener Traditionsheuriger ist auch "Der Hirt" in Döbling. Nur zwölf Minuten von der Innenstadt, kommen StadtflüchterInnen im selbsternannten "Refugium österreichischer Heurigenkultur" an. Immerhin thront der Hirt, wie er schon seit 1935 heißt, mit malerischem Ausblick in den Wiener Weinbergen des 19. Bezirks.

Bei dieser Aussicht kann man auch zurecht von Stadtflucht (gleich in der Stadt) sprechen, vor allem, wenn man sie noch dazu im Liegestuhl genießen kann: