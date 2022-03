Ende März 2022 zieht der beliebte Donut Corner vom 16. in den 8. Bezirk um. Die “fluffigsten Donuts der Stadt” – wie es auf ihrer Webseite heißt – gibt es in zahlreichen Geschmacksrichtungen, mal mit viel, mal mit weniger Belag. Die ausgefallenen Kringel kann man auch per Lieferservice bestellen und sich Toffifee-, Happy-Hippo- oder Raffaello-Donuts gleich nach Hause bringen lassen.

Bis 27. März: Rosa Luxemburg Gasse 7, 1160 Wien

Coming Soon: Alser Straße 27, 1080 Wien