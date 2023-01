Catering für bis zu 300 Personen

Das Catering kommt aus den nahegelegenen Dots-Restaurants unter der gastronomischen Gesamtverantwortung von Demir Babali, der bereits als Senior Chef bei DO&CO für das kulinarische Angebot zuständig war. Auf Wunsch können aber auch externe GastronomInnen die Infrastruktur im neuen Dots Palais nutzen. Ebenso stehen zwei Bars bereit.

Ein Schwerpunkt in der neuen Veranstaltungslocation soll aber auf kulturelle Events gelegt werden, nicht zuletzt, um an die Tradition der Kunstgalerie anzuknüpfen. Auszüge aus der Kunstsammlung der Dots Group sollen demnach in regelmäßigen Abständen im Dots Palais gezeigt werden.