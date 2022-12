Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen – die Wiener Eden Bar hat auf ihren alten Tage ein neues Gewand übergezogen und ist wieder geöffnet. Seit rund 110 Jahren ist der Nachtclub ein fixer Treffpunkt für all jene mit einem gehobenen Anspruch: Elegante Kleidung, schummriges Licht, jazzige Live-Musik, Champagner – dies alles gehört zur Ausstattung einer traditionsreichen Bar, die sich auch in Paris, London oder New York befinden könnte.