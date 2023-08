Zwischen Juli und September locken sie die Pilzsuchenden in die Wälder: Cantharellus cibarius – das Eierschwammerl – hat Saison. Wer selbst die begehrten Pfifferlinge sammeln möchte, scheitert meist weder am Equipment, noch an der Motivation – viel mehr ist der Mangel an Fundorten hinderlich. Jene sind rund um Wien nämlich spärlich gesät und werden von eingefleischten Sammler:innen außerdem wie Horkruxe gehütet.