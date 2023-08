In Wien reihen sich Bars wie die Perlen auf einer Kette: Kein Lokal gleicht dem anderen. In einem Punkt sind sie jedoch alle recht ähnlich, nämlich wenn es um die Öffnungszeiten geht. Denn alle öffnen recht spät und schließen dementsprechend spät.

Was in der Bundeshauptstadt jedoch zu einer Seltenheit gehört, sind sogenannte Tagesbars – schicke Lokale, die bereits morgens ihre Gäste eintreten lassen. Einer dieser Bars – Eveybody’s Darling – befindet sich im 1. Bezirk am Tuchlauben und hat sie sich zum Ziel gesetzt (wie der Name schon andeutet), der Liebling von allen zu sein.