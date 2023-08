Die türkische Küche ist bekannt für ihre Vielfalt an Gewürzen, den fein marinierten Fleischvariationen und ihrem Mix an buntem Gemüse. Dass sich die Gerichte auch wunderbar mit köstlich gemischten Cocktails kombinieren lassen, zeigt die Bar The Lark, die seit 2022 die Wiener Gastroszene bereichert.

Der Name – "die Lerche" – lehnt an den Straßennamen, in der sich das Lokal befindet, nämlich in der Lerchenfelder. Auch optisch spiegelt sich die Thematik rund um die kleinen Singvögel wider, die die Rückwand der Bar zieren. Das Interieur besticht mit schlichter Eleganz sowie knalligen Farben, die zum Verweilen einladen.