15 Grillhütten am Wiener Donaukanal

Bereits ab 15. Oktober kann im Feuerdorf am Donaukanal wieder in der eigenen Grillhütte gefeiert werden. Und so funktioniert es:

Am offenen Feuer werden vorbestellte Grillmenüs am heißen Rost selbst zubereitet. Das Hütten-Serviceteam steht aber jederzeit mit Grilltipps zur Seite. Herzstück des Feuerdorfs ist die Salettl-Bar direkt am Wasser.

Kostenfaktor

Eine Grillhütte im Feuerdorf kann online reserviert werden, wo sowohl der gewünschte Termin als auch das Menü ausgewählt werden. Die Miete für eine Hütte für mindestens acht und maximal zwölf Erwachsene beläuft sich auf 120 Euro für einen Abend.

Sonntag ist Familientag im Feuerdorf, hier entfällt die Hüttenmiete gänzlich. Grillmenüs sind ab 19 Euro pro Person erhältlich. Getränke und Desserts werden nach Konsumation abgerechnet.