Caseificio aus Bari – Hybrid aus Imbissladen und Bar

Hinter der im Altbaustil gehaltenen Fassade stellen die beiden Brüder Gianni und Pasquali Valentino, die seit etwa 20 Jahren in Wien leben, aus Leidenschaft Käse her. Ihre Spezialität gilt dem Mozzarella, der vor allem in ihrer Heimat Bari Tradition hat. Nebenher finden sich aber auch andere italienische Produkte auf der Speisekarte – fatto a mano, versteht sich – die entweder vor Ort oder als Take-Away-Imbiss genossen werden können.

Weil das Konzept der Mozzarella-Bar, mit dem ursprünglich ein Stück Heimat nach Wien geholt werden sollte, so erfolgreich aufgeht, kann man sich hier so gut wie immer auf gute (Party-)Stimmung, wie man sie aus Italien kennt, verlassen.