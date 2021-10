Jedes Jahr landen rund um Martini etwa 250.000 Gänse auf den österreichischen Festtagstischen. Leider stammen nicht alle aus artgerechter Haltung – Gansl ist eine nicht unumstrittene Delikatesse. Wer also nicht nur Wert auf Geschmack, sondern auch auf Qualität und möglichst geringes Tierleid legt, sollte auf folgende Dinge achten:

Keine Gans aus dem Ausland kaufen: Im Ausland sind Stopfgänse teilweise leider noch Usus. Obwohl das so genannte "Stopfen" – sprich die Zwangsernährung – von Gänsen und Enten in Österreich längst untersagt ist, kann diese qualvolle Methode bei importierten Tieren noch angewandt worden sein. Das heißt, dass die Vögel mehrmals täglich mit einem mit Fett angereicherten Maisbrei zwangsernährt wurden. Die Menge wird dabei gesteigert und liegt am Ende bei mehr als dem Doppelten als zu Beginn. Gleichzeitig vergrößert sich die Leber auf das bis zu Zehnfache.

Besser Bio: Das alles kann vermieden werden, wenn man bewusster einkauft. Also: Wenn schon Ganslessen, dann am besten eine heimische Biogans aus Weidehaltung. In kontrollierten Biobetrieben sind die Haltungsbedingungen nämlich deutlich besser. Nebenbei unterstützt man so auch Betriebe aus Österreich.

In Lokalen auf Qualitätssiegel achten: Auch bei Lokalen kann man sich im Vorfeld erkundigen, beziehungsweise weisen viele Restaurants deutlich auf die Qualität hin, etwa durch die „Natürlich gut essen“-Auszeichnung: Bei diesem Programm von OekoBusiness Wien werden Gastronomiebetriebe beraten und dann in Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet – je nachdem, wie gut sie die Bio- und Nachhaltigkeitskriterien umgesetzt haben.