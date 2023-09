Ähnlich wie in anderen Städten Europas (man denke etwa an London, Barcelona oder Rotterdam) entsteht nun auch in Wien eine sogenannte Foodhalle. Am Areal der alten Remise der Badner Bahn soll diesen Herbst (nach einem Jahr Verzögerung) die Markthalle Gleis//Garten an den Start gehen. Auf der Webseite heißt es zwar noch "im September geht es los", jedoch wird sich das nicht mehr ausgehen. Die beiden Geschäftsführer Felix Bollen und Anton Borkmann würden Mitte Oktober für die Eröffnung anpeilen, zumal die Location bautechnisch noch nicht fertiggestellt ist (events.at berichtete).

Die ersten Eindrücke versprechen schon einiges: Viel Grünzeug und Palmen bis hinauf an die riesige hölzerne Decke sollen der urbanen Halle in der Eichenstraße 2 ein kosmopolitisches und chices Flair verleihen: