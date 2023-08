Rund um den Begriff der orientalischen Küche kreisen mitunter gewisse Vorstellungen im Kopf von würzig und sinnlich duftenden Speisen. Doch wo beginnt die Kulinarik des so genannten Orients – und wo hört sie auf? Geographisch ordnet man sie zu Nordafrika, dem Nahen Osten, der Türkei, der Arabischen Halbinsel sowie dem Iran und Irak.

Allzu weit müssen wir jedoch nicht reisen, um in den Genuss von authentischer Kochkunst des Orients zu kommen. In Wien gibt es wunderbare Lokale, die mit ihren raffinierten Kreationen für aufregende Geschmacksexplosionen sorgen. Wir zeigen euch die schönsten Restaurants des Orients in Wien, wo ihr auch bei heißen Temperaturen fein schmausen könnt.