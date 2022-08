Hier gilt das Motto: Ein Gasthaus, das alle vertragen. Und es stimmt: Die gesamte Speisekarte ist hundertprozentig laktose- und glutenfrei. Menschen mit Glutenintoleranz müssen also nicht einmal eine Sekunde drüber nachdenken, was sie überhaupt bestellen können – alles geht! Weiteres Plus: Die Lebensmittel sind saisonal und kommen von lokalen ProduzentInnen.

Stumpergasse 61, 1060 Wien