Wie schmeckt eigentlich ein elektrisierender Adrenalinkick ?

Die Cocktail-Variationen führen durch die persönliche Gefühlswelt der Mixer:innen: so erfährt man beispielsweise mit "Rat in a curry", wie sich ein elektrisierender Adrenalinkick anfühlt, "Kissing Coppers" verspricht dagegen das Gefühl schwereloser Liebe und mit "Ballerina with Action in Paris" kommt man in den Genuss verlorener Schönheit.