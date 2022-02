Das erste Lokal des beliebten italienischen Restaurants liegt im 14. Bezirk. Im Februar öffnet das Il Pennello seine Pforten nun auch in der Wiener Innenstadt. Der Mut zum Expandieren rührt einerseits sicherlich von dem Hype rund um authentische, neapolitanische Pizzen her. Andererseits spielten aber sicher auch die durchwegs positiven Bewertungen des Restaurants in der Goldschlagstraße eine Rolle.