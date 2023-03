Das Café soll am 1. Mai in der Kaiserstraße / Ecke Kandlgasse 35 im 7. Bezirk eröffnen. Neben Kaffee und Mehlspeisen wird es auch eine kleine Karte mit Speisen aus regionalen Bioprodukten geben, für die wärmere Jahreszeit soll zudem ein kleiner Schanigarten zur Verfügung stehen.

Neben dem neuen Lokal von Natascha Bergmann gibt es in Wien bereits ein weiteres Katzencafé: Das "Neko" im 1. Bezirk in der Ballgasse 5. Auch hier gilt, anders vielleicht als in den asiatischen Pendants: Die Rechte der Tiere stehen an erster Stelle, keine der Katzen wird zum (Kuschel)Glück gezwungen. Auch bekannt unter Felinophilen ist das "Augustin" im 15. Bezirk (Märzstraße 67), das ebenfalls mit Katzen als Lokal-Gesellschaft punktet.